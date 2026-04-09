Quanto manca ai rientri di Rrahmani, Vergara, Neres e Di Lorenzo? Svelata la tabella di marcia!

Oltre a Lukaku, che continua a lavorare in Belgio, ad Anversa, e detto di Hojlund che potrebbe recuperare già per la gara di domenica a Parma, il Napoli aspetta altri quattro calciatori, ovvero gli ultimi infortunati di questo lungo elenco che ha caratterizzato la stagione. Si tratta di Neres, Vergara, Rrahmani e Di Lorenzo. Il portale TuttoNapoli, che riprende il Corriere dello Sport oggi in edicola, fa il punto della situazione sullo stato di salute e i tempi di recupero dei giocatori: potrebbero tornare tutti a stagione ancora in corso e dunque vivere insieme questo gran finale, nel rispetto delle differenti tempistiche in base all’entità degli infortuni riscontrati.

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Si legge infatti sul quotidiano: “Da valutare anche i progressi di Rrahmani: il leader della difesa, fuori causa da sei turni per il problema muscolare rimediato nel secondo tempo contro la Roma, come ha spiegato Conte ha intrapreso la via del recupero ma la sua convocazione è in sospeso tra la trasferta in Emilia e più probabilmente la prossima al Maradona contro la Lazio (sabato 18 aprile). Assenti Di Lorenzo, pronto a fine mese; Neres e Vergara, attesi a maggio per le ultimissime scene del campionato; e Lukaku, ancora in Belgio“.