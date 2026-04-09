Primavera Napoli, un momento di inclusione e integrazione coi ragazzi di Nisida

Ieri, i ragazzi del Napoli Primavera hanno giocato una partitella di allenamento coi ragazzi di Nisida, come racconta il Corriere dello Sport. “Nel giorno di riposo concesso da Conte alla squadra quarantotto ore dopo la vittoria contro il Milan al Maradona, stile british, la Primavera ha giocato a Nisida: ieri, per gli azzurrini allenati da Rocco, partita amichevole con i ragazzi dell’Istituto Penale per Minorenni di Napoli. Un bel momento di integrazione e l’occasione di mettere la palla al centro del campo galleggiante dell’isolotto vulcanico che dal 1934 accoglie giovani italiani e stranieri”.

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