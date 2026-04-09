“Per Conte futuro già scritto: andrà in Nazionale! Napoli, vai su Palladino!”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

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“Conte farà una bellissima vacanza e poi andrà in Nazionale. De Laurentiis ha già detto tutto e sta già pensando a come organizzarsi. L’anno prossimo il Napoli cosa fa? Può allestire una squadra con top player? Sembrerebbe di no perché il presidente deve un po’ fermarsi, ha un po’ di giocatori da riscattare. Per Conte sono stati 2 anni stressanti e andrà alla guida di una Nazionale dispersa per risollevare la situazione. Ora il problema è capire chi sostituirà Conte a Napoli. Può essere anche una separazione elegante quella tra De Laurentiis e Conte, immagino che i due si stiano parlando, non posso immaginare che non si siano sentiti.

Ho visto l’Inter in grande ripresa e può vincere anche a Como, dove fanno un bel gioco. Se così fosse, ci toglieremo questo sogno e sarebbe un bene perché si comincerebbe a pensare all’anno prossimo.

Per il dopo Conte serve un allenatore meno ambizioso perché dovrà costruire un Napoli più giovane. Trovarne uno che sappia gestire lo svecchiamento della rosa ed entrare nei primi 4 posti non è semplice. Il mio nome è Palladino. Italiano? Starei attento alla personalità degli allenatori, non uno che vada allo scontro con De Laurentiis per questo dico Palladino”.