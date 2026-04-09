Parma-Napoli, i precedenti tra la due fazioni!

Parma-Napoli dello scorso anno verrà ricordata come una delle tante partite al cardiopalma per i tifosi del Napoli.

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Da una parte il pareggio della Lazio a San Siro con l’Inter, dall’altra un rigore su Neres che per pochi minuti ha fatto credere ai tifosi partenopei di essere campioni. Rigore poi revocato per un presunto fallo di Simeone dopo la revisione VAR.

Parma-Napoli di quest’anno ha sicuramente un sapore diverso. Il Napoli dopo essere uscito dalla Champions, viaggia ad una media da primo posto, con 5 vittorie consecutive e 2° posto conquistato a -7 dall’Inter capolista. Ma la rimonta Scudetto sembra oggettivamente complicata guardando l’Inter. Parma-Napoli di quest’anno non si gioca in contemporanea e, in caso di vittoria, il Napoli potrebbe mettere una leggera pressione ai neroazzurri. Inter impegnata la sera contro il Como di Fabregas in cerca di un posto Champions. Uomo in comune di questi due anni, Christian Chivu, arrivato sulla panchina del Parma a stagione in corso, riuscì ad agguantare la salvezza, prima di esser poi chiamato a Milano a risollevare l’Inter dopo la batosta in finale di Champions.

I precedenti tra Napoli e Parma sorridono ai partenopei, ma non troppo, considerando anche il pareggio dell’andata e le ottime prestazioni della formazione di Cuesta contro le big. L’ultima vittoria del Parma è arrivata proprio contro il Milan il 22 febbraio, stesso giorno dell’ultima sconfitta partenopea in trasferta.

Nelle ultime 10 scontri il Napoli è in vantaggio con 5 vittorie, 3 i pareggi, e 2 le vittorie per i gialloneri.

Diversi i precedenti invece con l’arbitro assegnato alla gara, Marco Di Bello della sezione di Brindisi. I ducali nei 14 incontri con il fischietto di Brindisi hanno raccolto 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Dall’altro lato invece, sponda Napoli, i precedenti sono tutt’altro che negativi con il fischietto pugliese. In 24 partite, 19 vittorie, 2 pareggi, e 3 sconfitte. Numeri che sicuramente sorridono agli ospiti, ma sulla quale non si può far affidamento visto che la bellezza del calcio è proprio il fatto che spesso i numeri, le statistiche e i pronostici vengano smentiti.