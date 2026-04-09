“Ogni anno dai tifosi azzurri grande partecipazione! Centenario? Pronti a fare nostra parte!”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Factory della Comunicazione

“Ciò che ha detto Conte credo che non sia praticabile, nessuno può chiedere alla proprietà di una squadra di limitarlo, men che mai al proprietario del Napoli! La principale forza del club sta nel ritiro anche perché fa sentire la responsabilità sulle spalle dei giocatori. Vedo grande partecipazione del pubblico di Napoli ogni anno e questo amore, vicinanza e calore è un elemento in più che il Napoli ha rispetto alle altre squadre. Ho visto alcune immagini di giocatori della Juve che formava magliette, ce n’erano 5 o 6, il Napoli invece ne ha almeno 2mila! La cosa che va raccomandata è la presenza del pubblico soprattutto nelle ore infrasettimanali perché il godimento dell’allenamento in una giornata tranquilla. Al di là del 1 agosto, anche noi vorremmo dare il nostro contributo alla celebrazione dei 100 anni. Lo dico già adesso anche se è presto, ma chi mi ascolta, poi mi ringrazierà.

La data del ritiro non credo slitterà, ci sarà probabilmente una ripartenza per il centenario del Napoli. Credo fine luglio, ma non dico date perché direi aberrazione.

Questa stagione, nonostante gli inconvenienti, il Napoli si è ripreso abbastanza bene, il club ci ha messo tanto di suo e l’allenatore ha saputo tenere duro quando le cose stavano prendendo una brutta piega”.