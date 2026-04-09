A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Gennaro Arpaia. Le sue parole:

“Non sono convinto che ci siano giocatori solo da secondo tempo. Bisogna capire come sta Kevin De Bruyne, ci sarà un momento di recupero anche fisico. Non era al meglio dopo l’ultima partita. Sei subito brillante alle prime partite dal rientro, poi accusi un po’ il colpo.

Che cosa mi aspetto dal Parma?

Penso che proverà a portarsi a casa anche un punto. Vorranno chiudere con il fiocco questa pratica, sanno di non dover chiedere molto altro al campionato”.