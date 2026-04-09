NewsCalcioIn Evidenza

“Non era al meglio dopo l’ultima partita”

By Emanuele Arinelli
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Gennaro Arpaia. Le sue parole:

 

“Non sono convinto che ci siano giocatori solo da secondo tempo. Bisogna capire come sta Kevin De Bruyne, ci sarà un momento di recupero anche fisico. Non era al meglio dopo l’ultima partita. Sei subito brillante alle prime partite dal rientro, poi accusi un po’ il colpo.

 

Che cosa mi aspetto dal Parma?

Penso che proverà a portarsi a casa anche un punto. Vorranno chiudere con il fiocco questa pratica, sanno di non dover chiedere molto altro al campionato”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Ogni anno dai tifosi azzurri grande partecipazione! Centenario? Pronti a fare…

News

Corsa alla Figc, la Serie A punta su Malagò: presto ufficialità sostegno a ex numero…

News

Napoli, ben saldi i rapporti fra Conte e De Laurentiis: la Nazionale si allontana?

News

Quanto manca ai rientri di Rrahmani, Vergara, Neres e Di Lorenzo? Svelata la tabella…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.