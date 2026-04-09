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Napoli, Romano: “Azzurri su un talento della Premier League”

By Emanuele Arinelli
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Il mercato del Napoli guarda anche in Premier League, dove potrebbe aprirsi un’opportunità interessante a centrocampo. Il nome è quello di Joao Gomes, talento classe 2001 del Wolverhampton.

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A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha spiegato come gli azzurri stiano monitorando con attenzione la situazione. Non si tratta però di una trattativa semplice: sul giocatore, secondo quanto riportato da TuttoNapoli, ci sono anche squadre inglesi e spagnole, pronte a inserirsi.

Gomes è considerato un centrocampista completo, capace di garantire equilibrio in fase difensiva ma anche qualità nella costruzione del gioco. Un profilo ideale per chi cerca solidità e dinamismo in mediana. La retrocessione del Wolverhampton può favorire l’operazione, ma servirà muoversi con decisione per anticipare la concorrenza.

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