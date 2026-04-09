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Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti

By Emilia Verde
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Dopo un giorno di riposo, concesso da Conte dopo la vittoria contro il Milan, gli azzurri tornano oggi al Centro Sportivo di Castel Volturno per gli allenamenti. Il Corriere dello Sport scrive: “Oggi toccherà a De Bruyne e soci ricominciare la preparazione in vista della trasferta di domenica al Tardini contro il Parma di Cuesta: l’appuntamento è al centro sportivo di Castel Volturno dopo la giornata di relax che alcuni – tipo Di Lorenzo, Spinazzola e Politano – hanno trascorso in spiaggia approfittando di un caldo a tratti più estivo che primaverile”.

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