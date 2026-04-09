Napoli, occhi su Ríos: il centrocampista del Benfica è la priorità per l’estate

Il Napoli guarda già al futuro e mette nel mirino Richard Ríos come rinforzo principale per il centrocampo. Il giocatore del Benfica è considerato una delle prime scelte per la prossima sessione estiva, reparto in cui gli azzurri sono pronti a intervenire con decisione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati i primi contatti esplorativi con l’entourage del colombiano, ma al momento non è ancora stata formulata alcuna offerta ufficiale né al calciatore né al club portoghese. Ríos non è un nome nuovo nel panorama italiano: già la scorsa estate era finito nel radar della Roma, senza però che la trattativa andasse a buon fine. In questa stagione, inoltre, ha già incrociato il Napoli in Champions League, andando anche a segno nella fase a gironi e contribuendo alla vittoria per 2-0 del Benfica. Il club lusitano, guidato dal presidente Rui Costa, lo aveva acquistato dal Palmeiras per una cifra intorno ai 27 milioni di euro. Nel suo primo anno in Europa, il centrocampista colombiano si è messo subito in evidenza, conquistando un posto da titolare grazie alla sua duttilità, alla capacità di recuperare palloni e alla grande intensità fisica. In campionato ha collezionato 22 presenze con 2 gol e 3 assist, mentre in Champions League ha totalizzato 8 apparizioni, arricchite da 1 rete e 2 assist. Numeri accompagnati da ottime percentuali di passaggi, superiori all’86%, e da un elevato dispendio atletico.

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