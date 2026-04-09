Napoli, occhi puntati su un big di Serie A! – Mercato

A pochi mesi dall’inizio della nuova sessione di mercato il Napoli non resta a guardare.

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Giovanni Manna e gli addetti ai lavori sono già pronti per portare nuovi innesti sotto le pendici del Vesuvio per rinforzare una squadra che quest’anno è stata decimata dagli infortuni. Nelle ultime ore circola il nome di un big della Serie A che a Napoli si ricorda con piacere, Riccardo Orsolini, che lo scorso anno con la sua rovesciata diede una generosa mano al Napoli a vincere lo Scudetto.

La situazione può cambiare solo se il Napoli decide di cedere il brasiliano Neres, corteggiato da diverse squadre saudite. La valutazione dell’esterno bolognese si aggira intorno ai 21 milioni di euro, con un ingaggio di 2 milioni netti a stagione.

Secondo l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, Orsolini è stato a lungo corteggiato dal Napoli anche la scorsa stagione. Se il brasiliano dovesse partire in estate, il Napoli non sarebbe impreparato.