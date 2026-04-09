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Napoli, manca un punto per confermare un dato importante

By Emilia Verde
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Il Napoli affronterà il Parma, domenica prossima per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A, e agli azzurri manca un punto per raggiungere un obiettivo in particolare. Il Corriere dello Sport scrive: “Con un’altra vittoria, dicevamo, arriverebbe anche il punto numero 68 in classifica: e in un sol boccone, Conte confermerebbe la media da scudetto alla trentaduesima giornata dello scorso campionato e soprattutto compirebbe un altro passo decisivo verso la conquista aritmetica e anticipata della qualificazione alla prossima edizione di Champions, l’obiettivo minimo stagionale (ora è a +8 sulla Juventus, quinta). Poi, beh, una volta chiuso il suo cerchio si accomoderebbe comodamente in poltrona a godersi lo spettacolo di Como-Inter, una sfida davvero interessante per gli orientamenti delle zone alte della classifica. Dallo scudetto alle coppe in poche ore. Buona domenica a tutti”.

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