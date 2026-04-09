Napoli, ben saldi i rapporti fra Conte e De Laurentiis: la Nazionale si allontana?

Il nome di Antonio Conte è tra i più chiacchierati per la panchina della Nazionale, reduce dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. Stando al quotidiano La Repubblica, il tecnico, fedele alla sua linea, ha ribadito che eventuali decisioni sul suo futuro saranno prese soltanto al termine della stagione, che ad oggi vede il Napoli al secondo posto a meno sette lunghezze dall’Inter capolista.

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Anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato la situazione: “È un grande allenatore e un’ottima persona. Se ci sarà una possibilità, dovranno valutarla lui, De Laurentiis e la Federazione”. Per ora, però, il controllo resta nelle mani del massimo dirigente partenopeo. Il rapporto tra i due è solido e il contratto fino al 2027 rappresenta una garanzia. Servirebbe una scelta del tecnico per cambiare scenario, ma oggi l’ipotesi appare lontana.