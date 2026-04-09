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Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi – Il match in diretta

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo a Montecarlo. Oggi, giovedì 9 aprile, l’azzurro affronta Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato. Il tennista romano arriva dal grandioso successo contro Medvedev, regolato con un doppio 6-0 (e fin qui non ha mai perso nemmeno un game nel torneo, visto che ha passato il primo turno dopo il ritiro di Bautista Agut sul 4-0), mentre il brasiliano arriva dalla vittoria contro Rinderknech nel secondo turno. Si comincia alle 11. 

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Dove vedere il match? Berrettini-Fonseca al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte le partite del torneo, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  

Un solo precedente tra i due, datato 11 settembre 2024, fase a gironi della Coppa Davis tra Italia e Brasile: 6-1 7-6 per l’azzurro. 

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