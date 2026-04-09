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Moby Prince,l’appello dei familiari delle vittime: “Chi sa parli, ultimo miglio per la verità”

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Da trentacinque anni combattono per la verità. Alla vigilia di un nuovo anniversario del disastro del traghetto Moby Prince – che si consumò la sera del 10 aprile 1991 davanti al porto di Livorno e in cui morirono 140 persone – Nicola Rosetti, presidente dell’Associazione 140, e Luchino Chessa, presidente dell’Associazione 10 aprile-familiari vittime Moby Prince, rinnovano l’appello a percorrere “l’ultimo miglio” per fare luce sulla vicenda e annunciano l’intenzione di fondere i due organismi per dare vita a un’unica associazione. Resta l’amaro in bocca per il tempo che passa: “Trentacinque anni sono tanti – afferma all’Adnkronos Nicola Rosetti – Speriamo un giorno di avere giustizia, ma almeno a una verità storica dobbiamo arrivare”. I parenti delle vittime continuano a sperare nella Commissione parlamentare di inchiesta, la terza istituita sulla tragedia: “La Commissione attuale – continua – sta lavorando sui punti mancanti a cui era arrivata la precedente Commissione: la terza nave, l’accordo assicurativo, i passaggi fondamentali per chiudere il cerchio”.  

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Il presidente dell’Associazione 140 lancia un appello
“alle persone che sanno cosa è successo quella sera, ma che continuano a tenere nascosta la verità. Abbiano il coraggio di dire cosa è successo veramente quella notte e perché 140 persone sono state lasciate morire”. Luchino Chessa quest’anno è “più stanco e amareggiato. Mi guardo indietro e mi chiedo: ma come è possibile? E’ talmente lampante che non è stato un banale incidente che è veramente allucinante non si riesca a fare quel famoso ultimo miglio” per arrivare alla verità.  

Domani come sempre il Comune di Livorno, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana, della Provincia di Livorno e delle associazioni, celebrerà l’anniversario con iniziative ‘Per non dimenticare’. Per Rosetti sarà “uno degli anniversari più difficili perché non c’è più Loris Rispoli (ex presidente dell’Associazione 140 ndr) – sottolinea – Avevo 19 anni quando io e Loris ci siamo conosciuti e mi ha insegnato come si combattono le ingiustizie; da lì è nato un percorso di verità e giustizia, ma parallelamente un’amicizia profonda e sincera. Domani sarà difficilissimo, ma so che Loris mi sarà al fianco. La stanchezza è tanta ma la determinazione è tantissima”.  

Il 35esimo anniversario sarà anche l’occasione per lanciare una nuova associazione dei familiari che raccolga il testimone dei due organismi e guardi all’impegno delle generazioni future: “Domani lanceremo un nuovo soggetto, una nuova associazione che dia linfa e forza a noi familiari e che sarà il futuro delle nuove generazioni”, annuncia Rosetti. Chessa ricorda che “le associazioni erano nate con lo stesso intento di aiutare nella ricerca della verità e in passato avevano visioni diverse. Da ormai 15 anni invece andiamo a braccetto”. Per questo, conclude il presidente dell’Associazione 10 aprile, la volontà è quella di fondersi per dare “un segnale di unità e intento comune. Sicuramente non piacerà a chi ha sempre lavorato per metterci i bastoni fra le ruote”. 

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