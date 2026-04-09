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Mario Fabbroni: ” Como-Inter darà risultati interessanti”

By Daniele Garofalo
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Dopo la vittoria con il Milan, il Napoli di Antonio Conte sarà ospite a Parma. Una partita che serve per mettere pressione a chi è davanti e soprattutto per allontanare ulteriormente chi è dietro ad inseguire. 5 le vittorie consecutive dei partenopei che a Parma non vincono dal 2020. Dall’altro lato un Parma che non vince dal 22 Febbraio (0-1 fuori casa con il Milan). 

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l’opinionista Mario Fabbroni.

Di seguito le sue parole:

Il ricordo più bello su Cruz? Quel coro che partiva prima di una punizione. Partiva piano e poi arrivava quel boato “Cruz, Cruz, Cruz”. Alisson Santos titolare contro il Parma? No, io giocherei con la stessa formazione che è scesa in campo contro il Milan. Magari contro il Parma i pesi sono differenti, anche a centrocampo i giocatori sono diversi. Il Napoli acquisterà il controllo della partita, magari nella seconda parte puoi provare a fare qualche cambio. Napoli deve guardarsi ancora alle spalle per la Champions? Deve guardare avanti, ora ne vede solo una: l’Inter. In ogni caso, questo Como-Inter darà risultati interessanti. Sia in ottica Champions, sia in ottica Scudetto”

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