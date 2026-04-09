Live Europa League, Bologna male la prima: 1-3 con l’Aston Villa! – Live
Dopo l’impresa contro la Roma, il Bologna ospita gli inglesi dell’Aston Villa nei quarti di finale di Europa League. Niente da fare per il Bologna di Italiano, che dopo aver accorciato le distanze al 90esimo prende un’altra rete che complica ulteriormente il ritorno a Birmingham.
Di seguito il tabellino della gara:
BOLOGNA- ASTON VILLA 0-2
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson ( 67′ Orsolini), Freuler (90′ Cambiaghi), Pobega ( 67′ Moro), Bernardeschi, Castro (82′ Odgaard), Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, McGinn, Onana (80′ Bogarde), Tielemans, Buendia (88′ Bailey); Rogers (88′ Maatsen), Watkins. Allenatore: Unay Emery.
MARCATORI 44′ Konsa, 51′ Watkins, 90′ Rowe, 90+4 Watkins
AMMONITI – Lucumi, Rogers, Pobega
ESPULSI – /