epa11364466 Fiorentina's head coach Vincenzo Italiano during the Italian Serie A soccer match of Cagliari Calcio against AFC Fiorentina, in Cagliari, Italy, 23 May 2024. EPA/FABIO MURRU
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Live Europa League, Bologna male la prima: 1-3 con l’Aston Villa! – Live

By Daniele Garofalo
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Dopo l’impresa contro la Roma, il Bologna ospita gli inglesi dell’Aston Villa nei quarti di finale di Europa League. Niente da fare per il Bologna di Italiano, che dopo aver accorciato le distanze al 90esimo prende un’altra rete che complica ulteriormente il ritorno a Birmingham.

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Di seguito il tabellino della gara:

BOLOGNA- ASTON VILLA 0-2 

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson ( 67′ Orsolini), Freuler (90′ Cambiaghi), Pobega ( 67′ Moro), Bernardeschi, Castro (82′ Odgaard), Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, McGinn, Onana (80′ Bogarde), Tielemans, Buendia (88′ Bailey); Rogers (88′ Maatsen), Watkins. Allenatore: Unay Emery.

MARCATORI 44′ Konsa51′ Watkins, 90′ Rowe, 90+4 Watkins

AMMONITI – LucumiRogers, Pobega

ESPULSI – /

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