La squadra azzurra tiene il ritmo tricolore di un anno fa
Gli azzurri sono a quota 65 e reduci da 5 vittorie di fila
I campioni d’Italia in carica hanno gli stessi punti della stagione del quarto titolo alla trentunesima giornata
I l Napoli sta viaggiando al ritmo dello scudetto. Del suo quarto scudetto: 65 punti alla trentunesima giornata e la prospettiva di pareggiare il conto anche dopo la trentaduesima raggiungendo quota 68. Già. Ma per riuscire nell’impresa, non da poco considerando che una stagione fa la squadra non aveva impegni europei né la Supercoppa e uscì dalla Coppa Italia a dicembre, serve un’altra vittoria contro il Parma. Domenica al Tardini, ore 15, l’ouverture scudetto-Champions di un turno che alle 20.45 offrirà il gran finale sul lago, Como-Inter. Chivu comanda la compagnia a +7 sul Napoli, di nuovo secondo dopo il sorpasso sul Milan, e a questo punto la dimensione del vantaggio non sembra casuale. La squadra di Conte, tra mille peripezie e una serie di assenze decisamente importanti, durante il girone d’andata ha accumulato soprattutto quattro rimpianti contro avversari che ancora oggi, come allora, occupano posizioni di classifica dalla decima in giù: le sconfitte in trasferta con Udinese e Torino e i pareggi al Maradona con il Verona (ultimo) e lo stesso Parma. Totale: 10 punti persi.
Fonte: CdS