Instagram amplia protezioni account teenager: saranno ispirati a classificazione contenuti film 13+

(Adnkronos) –

Instagram amplia anche in Italia le protezioni sugli account per teenager ispirandosi ai criteri di classificazione dei contenuti 13+ dei film ed estende l’impostazione ‘contenuti limitati’, a seguito del lancio dell’esperienza nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e in Canada nell’ottobre 2025. Lo rende noto il social controllato dal gruppo Meta spiegando che gli adolescenti vedranno, per impostazione predefinita, contenuti simili a quelli che troverebbero in un film adatto alla loro fascia d’età. Tutti gli utenti sotto i 18 anni verranno automaticamente inseriti in questa nuova impostazione 13+ e non potranno disattivarla senza il consenso dei genitori.

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Proprio come accade nei film classificati 13+, dove possono comparire occasionalmente contenuti leggermente indelicati o un linguaggio più esplicito, anche su Instagram gli adolescenti potrebbero imbattersi in contenuti di questo tipo. Instagram comunque spiega che il social continuerà “a lavorare per rendere questi casi sempre più rari. Siamo consapevoli che nessun sistema è perfetto, ma il nostro impegno è quello di migliorare costantemente. L’obiettivo è offrire ai genitori maggiore tranquillità, garantendo un’esperienza predefinita sicura e adeguata all’età dei ragazzi, e al contempo mettere a disposizione sempre più strumenti per personalizzarla”.

Oltre alle policy già esistenti – che limitano o escludono contenuti sessualmente espliciti, immagini violente o disturbanti e contenuti per adulti come la vendita di tabacco o alcol – le nuove linee guida prevedono ulteriori restrizioni. “Ad esempio, verranno nascosti o non consigliati contenuti con linguaggio particolarmente forte, alcune tipologie di sfide o comportamenti rischiosi, e altri contenuti che potrebbero incoraggiare comportamenti potenzialmente dannosi, come quelli legati all’uso di sostanze”, spiega il social.

Instagram, spiega il social, ha migliorato le proprie tecnologie “per identificare in modo proattivo i contenuti non in linea con le nuove linee guida” e applicherà queste protezioni in tutta l’esperienza sul social: “Gli adolescenti non potranno più seguire account che condividono regolarmente contenuti non adatti alla loro età o che risultano tali già dal nome o dalla biografia. Se già li seguono, non potranno più vedere o interagire con i loro contenuti, inviare Dm o visualizzare i loro commenti. Questi account non verranno consigliati agli adolescenti e sarà più difficile anche trovarli tramite la ricerca. Allo stesso modo, questi account non potranno seguire gli adolescenti, contattarli o commentare i loro contenuti”.

Instagram, “che già blocca termini di ricerca legati a temi sensibili come suicidio, autolesionismo o disturbi alimentari”, amplia ulteriormente il perimetro, “includendo anche termini legati a contenuti maturi – come ‘alcol’ o ‘violenza’ – e lavoriamo per intercettare anche eventuali variazioni o errori di digitazione e ortografia”. I contenuti che non rispettano le linee guida, sottolinea il social in una nota, “non verranno mostrati nelle raccomandazioni (Esplora, Reels, Feed), né nei contenuti condivisi dagli account seguiti, nelle Storie o nei commenti. Anche se inviati tramite Dm, questi contenuti non saranno accessibili”.

Per quanto riguarda l’Intelligenza artificiale, sottolinea Instagram, “abbiamo aggiornato anche le esperienze Ia per gli adolescenti, affinché forniscano risposte coerenti con gli standard 13+ ed evitino contenuti non appropriati”. ‘Contenuti limitati’, rileva il social, è una nuova opzione più restrittiva per i genitori che desiderano avere maggiore controllo: “Ogni famiglia ha esigenze diverse e, per alcuni genitori, anche i contenuti classificati 13+ potrebbero risultare non adeguati. Per questo introduciamo una nuova impostazione più restrittiva, ‘contenuti limitati’, che riduce ulteriormente i contenuti visibili nell’esperienza degli account per teenager. Questa modalità prevede anche la rimozione della possibilità per gli adolescenti di vedere, lasciare o ricevere commenti sotto i post”.

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