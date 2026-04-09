Il Napoli scende in campo per la prevenzione: sport e alimentazione al centro

Il Napoli e la Fondazione Valter Longo hanno avviato, dallo scorso dicembre, una collaborazione con l’obiettivo di promuovere la prevenzione a partire da una corretta alimentazione. Nell’ambito di questo accordo sono state realizzate delle videopillole dedicate alla lotta contro l’obesità infantile e alla diffusione dei principi della longevità sana.

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I protagonisti dell’iniziativa del club partenopeo sono l’allenatore, insieme ai calciatori Giovanni Di Lorenzo, Pasquale Mazzocchi, Leonardo Spinazzola e Rasmus Højlund, impegnati a incentivare i giovani alla pratica sportiva e ad un’alimentazione corretta. “SSC Napoli e Fondazione Valter Longo insieme in campo contro obesità e sovrappeso”: è infatti il claim della partnership che bene sintetizza lo spirito dell’accordo.

In particolare, Pasquale Mazzocchi, secondo quanto riportato da ilmattino, sottolinea quanto sia fondamentale adottare uno stile di vita sano a tutte le età. Per bambini e adolescenti si raccomandano almeno 60 minuti quotidiani di attività fisica, come camminare a ritmo sostenuto, correre, andare in bicicletta, nuotare o giocare a calcio.

Lo sport, inoltre, svolge un ruolo centrale nel migliorare il metabolismo, la salute cardiovascolare e il benessere psicologico: una vera e propria “medicina” naturale, potente e accessibile a tutti.