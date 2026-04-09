Hojlund in ripresa, valutazioni in corso

L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, dopo il forfait di lunedì contro il Milan, è in netta ripresa, e per le lui ci sono valutazioni costanti. Il Corriere dello Sport scrive: “Da valutare le condizioni di Hojlund, reduce dai postumi del virus influenzale accusato prima della sfida con il Milan: Rasmus è stato costretto a saltare lo scontro diretto con il Diavolo ma è in ripresa, migliora, e ovviamente proverà a recuperare in tempo per partire con la squadra verso Parma”.

Factory della Comunicazione