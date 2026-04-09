Adnkronos News

Gran Sasso, valanga ai valloni di Campo Imperatore: verifiche in corso

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è impegnato nelle operazioni di verifica e controllo a seguito di una valanga che si è staccata nell’area dei Valloni di Campo Imperatore, sul massiccio del Gran Sasso. Al momento non risultano segnalazioni di persone coinvolte. Le attività sono in corso con una squadra di terra impegnata nella perlustrazione del fronte valanghivo, supportata da un’Unità Cinofila da Valanga (Ucv) per la ricerca di eventuali escursionisti travolti. In supporto alle operazioni è impiegato anche l’elicottero del 118 decollato da L’Aquila che sta effettuando sorvoli dell’area interessata. Sul posto stanno anche operando squadre dei vigili del fuoco e operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza.  

Factory della Comunicazione

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ditonellapiaga: “Non so se il mio disco potrà continuare a chiamarsi ancora…

Adnkronos News

Cannes, nessun regista italiano in concorso: il programma della 79esima edizione

Adnkronos News

Farmaci, Cicchetti (Cattolica): “Per accesso innovativi in Francia c’è ok…

Adnkronos News

Sanità, de Pascale: “Per garantire Lea servono risorse, senza a rischio bilanci…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.