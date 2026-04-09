Europa League e Conference League: le formazioni ufficiali di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina
Il Bologna si prepara a scendere in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici:
Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Casale, Zortea, Odgaard, Sohm, Cambiaghi, Castaldo. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey. Allenatore: Unay Emery.
Si apre invece il sipario su Selhurst Park per la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale di Conference League, in programma alle 21:00. Le formazioni ufficiali:
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta.
A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Pino, Johnson, Clyne, Hughes, Sosa, Riad, Devenny, Cardines.
Allenatore: Oliver Glasner.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Balbo, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Mandragora, Fazzini, Deli, Puzzoli, Braschi.
Allenatore: Paolo Vanoli.