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Europa League e Conference League: le formazioni ufficiali di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina

By Emanuele Arinelli
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Il Bologna si prepara a scendere in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa. Di seguito, le scelte ufficiali dei due tecnici:

Factory della Comunicazione

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Casale, Zortea, Odgaard, Sohm, Cambiaghi, Castaldo. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, McGinn, Onana, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey. Allenatore: Unay Emery.

 

Si apre invece il sipario su Selhurst Park per la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale di Conference League, in programma alle 21:00. Le formazioni ufficiali:

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta.
A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Pino, Johnson, Clyne, Hughes, Sosa, Riad, Devenny, Cardines.
Allenatore: Oliver Glasner.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Balbo, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Mandragora, Fazzini, Deli, Puzzoli, Braschi.
Allenatore: Paolo Vanoli.

 

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