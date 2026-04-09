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Europa League – Bologna il cuore non basta, ko 3-1 con l’Aston Villa

By Luigi d' Aniello
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Non basta il cuore al Bologna. I rossoblù cadono in casa contro l’Aston Villa, perdendo per 3-1 nell’andata dei Quarti di finale di Europa League. La squadra di Italiano ci prova a giocare una partita coraggiosa e troverebbe anche il vantaggio con l’autogol di Konsa ma annullato per fuorigioco. Il vantaggio invece lo trovano gli inglesi a fine primo tempo proprio con Konsa e poi raddoppiano con Watkins dopo sei minuti dall’inizio della ripresa. Il Bologna accorcia le distanze con Rowe al 90′ min ma ancora Watkins al 94′ min sigla la doppietta e il terzo gol per l’Aston Villa, che mette l’ipoteca sulla semifinale. Tra sette giorni al Villa Park servirà l’impresa agli emiliani per provare a ribaltare il risultato

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