De Laurentiis ha il pallino e vuole andare avanti con Conte

De Laurentiis ha sempre detto di voler andar avanti con Conte e, nonostante abbia parlato di Nazionale, Antonio Conte non ha mai detto di voler interrompere prima del tempo il rapporto con il Napoli. Scrive La Repubblica: “Nei giorni in cui si moltiplicano i rumors sul possibile passaggio del tecnico leccese sulla panchina vacante della Nazionale, blindarlo o lasciarlo andar via: è questo il dilemma alle porte per Aurelio De Laurentiis, sempre che all’amico Antonio stia veramente venendo voglia di congedarsi con un anno di anticipo, incurante dei risultati che esaltano il trend positivo del suo progetto. […] La strada per scegliere il nuovo ct dell’Italia sarà insomma lunga e per questo il pallino è saldamente nelle mani di De Laurentiis, che in questo momento è convintissimo di andare avanti con Conte. Dovrà essere lui nel caso a chiedere di essere liberato dal presidente, ipotesi che al momento sembra essere però alquanto remota. I rapporti tra i due sono infatti ottimi. Antonio non si è candidato: ha soltanto rivendicato il suo status di allenatore top, togliendosi qualche sasso dalle scarpe per le tante critiche ricevute. Aurelio ha detto invece di essere pronto a liberarlo, ma soltanto per non alimentare un caso che in sostanza per ora non esiste”

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