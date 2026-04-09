Da Rrahmani a Neres e Vergara, le ultime sugli assenti

Gli infortunati del Napoli da Rrahmani a Neres stanno pian piano avviandosi verso la completa ripresa. Il Corriere dello Sport scrive: “Da valutare anche i progressi di Rrahmani: il leader della difesa, fuori causa da sei turni per il problema muscolare rimediato nel secondo tempo contro la Roma, come ha spiegato Conte ha intrapreso la via del recupero ma la sua convocazione è in sospeso tra la trasferta in Emilia e più probabilmente la prossima al Maradona contro la Lazio (sabato 18 aprile). Assenti Di Lorenzo, pronto a fine mese; Neres e Vergara, attesi a maggio per le ultimissime scene del campionato; e Lukaku, ancora in Belgio”.

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