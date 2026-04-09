Adnkronos News

Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Conference League. Oggi, giovedì 9 aprile, i viola affrontano – in un match visibile in tv e streaming – in trasferta il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale della terza competizione europea. La squadra di Vanoli arriva alla sfida dopo aver eliminato il Rakow, mentre gli inglesi hanno battuto l’Aek Larnaca agli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Factory della Comunicazione

Ecco le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina, in campo alle 21:  

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta. All. Glasner. 

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli 

La partita tra Crystal Palace e Fiorentina sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Pechino Express, oggi nuova puntata con l’arrivo in Cina

Adnkronos News

Meloni in Aula oggi per l’informativa al Parlamento, opposizioni sul piede di…

Adnkronos News

Trump-Iran, scontro sul nucleare: la linea rossa Usa e le accuse di Teheran

Adnkronos News

Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.