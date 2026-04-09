Conte turista a Ercolano, il tecnico ha fatto un tour alla scoperta degli scavi

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha approfittato ieri della giornata di riposo per concedersi una gita a Ercolano, dove ha visitato gli scavi. Il Corriere dello Sport scrive: “Approfittando del giorno libero concesso alla squadra, ieri Antonio Conte ha scelto Ercolano, nuova tappa dei suoi tanti tour e giri da turista da quando è l’allenatore del Napoli. In compagnia della signora Elisabetta, sua moglie, e accompagnati dagli alfieri dall’associazione “Le Capere”, Conte ha visitato gli scavi e il Parco Archeologico, altra eccellenza del territorio di una regione che il tecnico azzurro sta esplorando e scoprendo ogni giorno con passione e tutte le volte in cui, tra un impegno e l’altro, ha tempo per una visita guidata, per una gita. Ieri si è mostrato sorridente in una foto divenuta in poco tempo virale sui social. Durante la sua passeggiata culturale ha ascoltato con attenzione tutta la storia degli scavi e tutte le spiegazioni relative al Parco Archeologico. Una giornata di relax in famiglia, godendosi il sole e la primavera napoletana, prima di tornare in campo al centro sportivo di Castel Volturno, oggi, per ripartire e per continuare a preparare la sfida di domenica prossima al Tardini contro il Parma”.

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