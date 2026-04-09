NewsCalcioRassegna Stampa

Conte turista a Ercolano, il tecnico ha fatto un tour alla scoperta degli scavi

By Emilia Verde
0

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha approfittato ieri della giornata di riposo per concedersi una gita a Ercolano, dove ha visitato gli scavi. Il Corriere dello Sport scrive: “Approfittando del giorno libero concesso alla squadra, ieri Antonio Conte ha scelto Ercolano, nuova tappa dei suoi tanti tour e giri da turista da quando è l’allenatore del Napoli. In compagnia della signora Elisabetta, sua moglie, e accompagnati dagli alfieri dall’associazione “Le Capere”, Conte ha visitato gli scavi e il Parco Archeologico, altra eccellenza del territorio di una regione che il tecnico azzurro sta esplorando e scoprendo ogni giorno con passione e tutte le volte in cui, tra un impegno e l’altro, ha tempo per una visita guidata, per una gita. Ieri si è mostrato sorridente in una foto divenuta in poco tempo virale sui social. Durante la sua passeggiata culturale ha ascoltato con attenzione tutta la storia degli scavi e tutte le spiegazioni relative al Parco Archeologico. Una giornata di relax in famiglia, godendosi il sole e la primavera napoletana, prima di tornare in campo al centro sportivo di Castel Volturno, oggi, per ripartire e per continuare a preparare la sfida di domenica prossima al Tardini contro il Parma”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, manca un punto per confermare un dato importante

News

UFFICIALE Da oggi in vendita MEMBERSHIP PREMIUM(Fase 3) per la gara Napoli/Lazio

News

Il Mattino – Conte cambia il Napoli, le nuove idee per rincorrere il primato

News

La squadra azzurra tiene il ritmo tricolore di un anno fa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.