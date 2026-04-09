Conte punta al record: Napoli vicino a sei successi consecutivi

Al ritorno in campo, il Napoli si è preso la rivincita superando sia il Verona al Bentegodi sia il Torino a Fuorigrotta. Adesso, però, gli azzurri puntano al terzo successo consecutivo contro il Parma per completare l’opera.

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Una vittoria significherebbe arrivare a sei successi di fila in campionato, avvicinando il record stabilito nella prima stagione di Antonio Conte in panchina: sette vittorie consecutive tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

I numeri, intanto, diventano sempre più significativi anche in trasferta, oltre che in casa, dove il Napoli vanta la più lunga serie aperta di imbattibilità nei cinque principali campionati europei: 26 partite senza sconfitte dal 29 dicembre 2024. In stagione, inoltre, la squadra ha già eguagliato il rendimento del Napoli del primo scudetto guidato da Diego Maradona, arrivando a 15 risultati utili.

Lontano dal Maradona, gli azzurri hanno finora ottenuto al massimo due vittorie consecutive (come nelle sequenze contro Sassuolo-Fiorentina e Cremonese-Lazio) e ora inseguono un tris esterno mai centrato in questo campionato, dopo i successi contro Verona e Cagliari.

A completare il quadro c’è, secondo quanto riportato dal corriere dello sport, anche il dato difensivo: il Napoli ha mantenuto la porta inviolata contro Cagliari e Milan e, nella prossima sfida, potrebbe centrare tre clean sheet consecutivi per la prima volta in stagione.