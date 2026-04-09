Conference League – Tracollo Fiorentina: ko 3-0 con il Crystal Palace
Brutta batosta per la Fiorentina, che crolla 3-0 a Londra contro il Crystal Palace nell’andata dei Quarti di finale di Conference League. Al Selhurst Park la squadra di Vanoli cade sotto i colpi degli Eagles con il rigore di Mateta al 24′ min e le reti di Michell al 31′ min e di Sarr al 90′ min, che di fatto permettono agli inglesi di nettere il lucchetto sulla semifinale. Tra sette giorni al Franchi servirà la partita perfetta alla Viola per ribaltare l’impossibile