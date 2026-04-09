Cittadinanza onoraria a De Laurentiis, Manfredi conferma

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli, come ha confermato lo stesso sindaco Manfredi ieri a Radio Crc. Il Corriere dello Sport scrive: “Da parte dell’amministrazione comunale è chiara la volontà di procedere con un riconoscimento dall’elevato valore simbolico per il presidente del terzo e del quarto scudetto che ha ormai da anni legato il suo nome alla città di Napoli. L’annuncio è arrivato ieri a Radio Crc dal sindaco Gaetano Manfredi: «I tempi sono maturi, prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli». Questione di pianificazione e di calendario, dunque, per un traguardo meritato e che in passato avevano tagliato anche Spalletti (nel 2023 dopo lo scudetto vinto) e Mertens (un anno fa), belga napoletano legatissimo alla città anche dopo la fine della sua avventura azzurra nel 2022. In attesa della cittadinanza onoraria, De Laurentiis si concentra ora sui prossimi impegni americani prima di tornare in Italia. Si godrà da vicino il finale di questo campionato e poi, come detto, sarà tempo di pensare al domani, alla prossima stagione”.

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