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Cannavaro: “Io devo sempre tornare a casa; a Ferrara non è stata perdonata la Juve”

By Gabriella Calabrese
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Fabio Cannavaro, oggi è il commissario tecnico dell’Uzbekistan, è stato uno dei difensori italiani più forti in assoluto, Campione del Mondo e vincitore del Pallone d’Oro. Ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Le Iene, in cui l’argomento era l’attesa per il Mondiale. Ha parlato anche di Napoli e del Napoli: “Ferrara non è sul murale del Maradona? C’è una parte di tifosi che non gli ha perdonato che lui sia andato alla Juve. Io gli ho detto di non arrabbiarsi, è inutile. Ci sono dinamiche da professionista che vanno capite. Non è che non vai alla Juve perché sei napoletano, quello è lavoro. Certo, è normale, se vai in una squadra e ogni volta baci la maglietta, allora c’è qualcosa che non va. Napoli? Ho un legame talmente forte che io devo sempre tornare a casa”

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