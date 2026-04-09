Amway, nel 2025 registra una crescita sostenuta, fatturato a 7,3 mld di dollari

(Adnkronos) – Amway, la più grande azienda di vendita diretta al mondo , ha reso noti i risultati finanziari per il 2025, confermando la propria leadership globale nel settore con un fatturato di 7,3 miliardi di dollari. In un scenario macroeconomico in continua evoluzione, la regione Esan (Europa, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda) ha registrato un fatturato di 439 milioni di dollari nel 2025, segnando un incremento del 3,5% rispetto ai 424 milioni di dollari Usd nel 2024 e confermando un trend sostenuto di crescita negli ultimi anni. Questo risultato riflette una strategia focalizzata sul comparto del wellbeing, una profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori locali e la forza della comunità Amway nei diversi mercati della regione. In questo scenario, l’Italia si conferma primo mercato della regione Esan, consolidando il proprio ruolo di riferimento per le performance regionali.

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I risultati del 2025 della regione Esan sono il frutto di una strategia pluriennale applicata con coerenza in un insieme di aree geograficamente diversificate. La crescita è stata trasversale, con diversi mercati che hanno registrato performance particolarmente significative rispetto all’anno precedente. Questo andamento è sostenuto da un investimento costante nell’innovazione di prodotto, nell’aumento degli Amway Partner e nell’adozione di approcci commerciali su misura, in grado di rispondere alle specificità di ciascun mercato. La regione Esan entra nel 2026 con solide fondamenta, una direzione strategica chiara e le competenze necessarie per proseguire il proprio percorso di crescita.

“I risultati del 2025 confermano l’efficacia del nostro approccio. In tutta la regione Esan, il nostro business risponde concretamente ai bisogni di benessere dei consumatori, offrendo al contempo un’opportunità imprenditoriale solida e rilevante per i nostri Amway Partner”, ha dichiarato Jon L. Voskuil, Managing Director Amway Esan. “Restiamo focalizzati nel fornire innovazioni di prodotto e un supporto costante che consenta ai nostri Amway Partner e ai loro clienti di crescere insieme, creando valore reciproco nel tempo.”

A livello globale, pur continuando a portare avanti le proprie priorità strategiche, il fatturato complessivo di Amway si è attestato leggermente al di sotto rispetto all’anno precedente. In questo contesto, l’azienda ha realizzato progressi significativi nelle aree chiave per la propria performance di lungo periodo.

L’offerta differenziata di Amway, fondata sulla ricerca scientifica, continua a rispondere alle esigenze di consumatori sempre più attenti al proprio benessere con la categoria nutrizione che rappresenta il 64% del fatturato globale e il brand Nutrilite che mantiene la propria posizione di primo brand mondiale nel segmento vitamine e integratori alimentari . Risultati di rilievo sono stati conseguiti anche nella categoria beauty, cresciuta dell’8% a livello globale, trainata in parte dal successo della nuova collezione Artistry Longevity. Il lancio del nuovo eSpring™ Sistema per il Trattamento dell’Acqua ha generato una domanda significativa in diversi mercati, contribuendo a una crescita del 25% nella categoria trattamento dell’acqua nei mercati di lancio.

Amway adotta una visione olistica del benessere, con un focus sulla healthspan – ovvero la capacità di vivere in buone condizioni di salute il più a lungo possibile. Prodotti e soluzioni sono pensati per tutto ciò che le persone assumono, applicano o respirano: dagli integratori alla cura della pelle, dall’acqua che si beve all’aria che si respira. Al di là del portafoglio prodotti, il modello di vendita diretta di Amway continua ad attrarre imprenditori in cerca di un percorso strutturato e a basso rischio verso l’autonomia professionale. Nel 2025, oltre un milione di persone nel mondo ha scelto di costruire il proprio business con Amway, attratte dalla combinazione di opportunità di reddito, supporto della rete e accesso a prodotti di qualità.

“Amway offre soluzioni ad alcune delle esigenze più sentite dalla società di oggi”, ha dichiarato Michael Nelson, Presidente e Amministratore Delegato di Amway. “Combiniamo un’opportunità imprenditoriale accessibile, prodotti a supporto del benessere e un legame con la comunità che oggi in molti stanno cercando – il tutto radicato nei nostri valori fondanti. Nel 2025 abbiamo valorizzato i nostri punti di forza consolidati, esplorando al contempo nuove opportunità di crescita. Questo impegno ci pone in una posizione solida per risultati solidi e duraturi negli anni a venire.”

Con un portafoglio di soluzioni olistiche per la salute e il benessere che risponde a bisogni reali dei consumatori e una comunità motivata, Amway Esan è ben posizionata per consolidare i propri risultati nel 2026. La regione continuerà a puntare sull’innovazione digitale e sullo sviluppo della propria rete come leve principali di una crescita sostenuta e di lungo periodo.

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