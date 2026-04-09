Aldo Serena: “Allenatore, selezionatore, Antonio può fare tutto”

Aldo Serena, ex attaccante di Inter, Milan e Juventus, ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto e su Antonio Conte: “Molto difficile recuperare, vista anche l’Inter contro la Roma: senza continuità, ma ha fatto vedere di nuovo grandi potenzialità. Con il ritorno di Lautaro, Cala e Dumfries è tornata. Il calendario del Napoli è un po’ più semplice ma non c’è grande differenza. Al 90% dico Inter. Lascio un 10% al Napoli perché nel calcio tutto può succedere. Un anno era fatta con la Juve, poi la Roma ci ha superati ma alla fine ha perso con il Lecce retrocesso. Antonio Conte? Lui è una miniera di idee, uno studioso del calcio: sperimenta quando c’è necessità e anche quando pensa che ci sia uno dei suoi che merita di giocare. Posso dirlo? È un bravo ct. Non sono tutti adatti a fare sia il selezionatore sia l’allenatore, c’è chi ha bisogno del campo quotidiano: Antonio può fare tutto”.

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