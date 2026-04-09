Alajbegovic, seguito da tanto: occorre anticipare la concorrenza

E’ sempre calcio mercato, figuriamoci a poco più di un mese dal termine del torneo. In casa Napoli la base è molto buona, ma bisogna comunque “aggiungere” qualcosa. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rivelato che uno dei nomi più seguiti è quello di Kerim Alajbegovic, esterno della Nazionale bosniaca di proprietà del Bayer Leverkusen: “Per quanto riguarda il mercato estivo del Napoli c’è un’idea, che è quella di confermare la rosa attuale di base e aggiungere quattro, cinque calciatori giovani di valore a una squadra già forte quando è al completo. Tra i profili seguiti dal Napoli c’è quello di Alajbegovic. Il calciatore piace un po’ a tutti, ma la società azzurra ci sta lavorando da diversi mesi e punta ad anticipare la nutrita concorrenza”.

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