Abodi si augura che l’Italia non venga ripescata

Abodi categorico sul ripescaggio

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sport Missione Comune 2026, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è tornato a parlare anche della disfatta della Nazionale, fuori dai Mondiali per la terza edizione consecutiva. Si legge su Il Mattino.it

Abodi si è espresso anche sul remoto scenario che l’Italia venga ripescata in caso di mancata partecipazione dell’Iran e si è detto piuttosto scettico al riguardo: «Se dovesse esserci qualche problema con la partecipazione dell’Iran, mi sembra difficile che possa essere ripescata una nazionale europea, è una questione continentale. Ripescaggio Italia? Non credo e non me lo auguro neanche. Mi sembra veramente difficile che possa esserci qualche problema, a meno che non sorga in Europa, e che possa essere ripescata in Europa».

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