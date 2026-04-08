(Video Esclusivo) – Krol ai microfoni del Napolionline.com

Nella splendida cornice del Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli, tantissimi tifosi e bambini delle scuole calcio hanno avuto l’occasione di incontrare Rudy Krol, storico difensore dell’Ajax, del Napoli e della nazionale olandese. L’incontro, organizzato con l’Associazione Terza Età, è stato moderato dal giornalista Pino Taormina de ilmattino, con i saluti dell’assessore regionale allo sport Fiorella Zabatta.

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Il napolionline ha avuto il privilegio di avere una intervista esclusiva

Si ringrazia il redattore Daniele Garofalo e il redattore/operatore Giovanni Mirengo

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