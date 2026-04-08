var
CalcioNewsSerie B

UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri designati per la 34^ giornata

By Gabriella Calabrese
0

34^ giornata di serie B. L’AIA ha comunicato i nomi degli arbitri e le sestine complete che dirigeranno i match previsti:

Factory della Comunicazione

FROSINONE – PALERMO Venerdì 10/04 h 20:30

SOZZA

BELSANTI – BIFFI

IV:     DI MARCO

VAR:  GARIGLIO

AVAR:   MONALDI

 

JUVE STABIA – CESENA h 15:00

FERRIERI CAPUTI

GARZELLI – SCARPA

IV:      ARENA

VAR:   GUALTIERI

AVAR:    PEZZUTO

 

PESCARA – SAMPDORIA h 15:00

PICCININI

REGATTIERI – LAGHEZZA

IV:       ALLEGRETTA

VAR:  SANTORO

AVAR:    CHIFFI

 

SUDTIROL – MODENA h 15:00

ZANOTTI

MONACO – RINALDI

IV:     TURRINI

VAR:   VOLPI

AVAR:    PAIRETTO

 

VIRTUS ENTELLA – VENEZIA h 15:00

GALIPO’

RICCI – EL FILALI

IV:      RESTALDO

VAR:   NASCA

AVAR:    RUTELLA

 

AVELLINO – CATANZARO h. 17:15

TREMOLADA (foto)

POLITI – BIANCHINI

IV:     SPINA

VAR: PRONTERA

AVAR: DIONISI

 

MONZA – BARI h. 19:30

LA PENNA

PASSERI – ZEZZA

IV:     RAMONDINO

VAR:    BARONI

AVAR:     DI VUOLO

 

PADOVA – EMPOLI Domenica 12/04 h. 15:00

PERENZONI

GALIMBERTI – COLAIANNI

IV:     CEREA

VAR:     SERRA

AVAR:      PAIRETTO

 

SPEZIA – MANTOVA Domenica 12/04 h. 17:15

SACCHI J. L.

NIEDDA – GRASSO

IV:       CALZAVARA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:  CHIFFI

 

REGGIANA – CARRARESE Domenica 12/04 h. 19:30

MASSIMI

ROSSI C. – ZANELLATI

IV:       DI CICCO

VAR:     COSSO

AVAR:   DEL GIOVANE

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Alisson Santos: Manna ci ha creduto, ha rischiato ed ha vinto

Calcio

Allenatori: il casting prevede sempre Italiano a cui si aggiunge Grosso

Calcio

Giovanni Galli: “Conte è un valore aggiunto, i 7 punti sono figli degli…

Calcio

UFFICIALE, Serie A – Gli arbitri designati per la 32^giornata

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.