UFFICIALE, Serie A – Gli arbitri designati per la 32^giornata

By Gabriella Calabrese
L’AIA ha da poco resi noti i nomi degli arbitri e le sestine complete che dirigeranno i match previsti per la 32^ giornata del torneo di Serie A:

 

ROMA – PISA    Venerdì 10/04 h. 20.45

FELICIANI

BINDONI – TEGONI

IV:      MARIANI

VAR:     GIUA

AVAR:      DI PAOLO

 

CAGLIARI – CREMONESE    Sabato 11/04 h. 15.00

DOVERI

BERCIGLI – FONTANI

IV:      MARINELLI

VAR:      GUIDA

AVAR:      MAZZOLENI

 

TORINO – H. VERONA    Sabato 11/04 h. 15.00

BONACINA

YOSHIKAWA – PISTARELLI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      MARINI

AVAR:       MERAVIGLIA

 

MILAN – UDINESE    Sabato 11/04 h. 18.00

MARCHETTI

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV:      MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     ABISSO

 

ATALANTA – JUVENTUS     Sabato 11/04 h. 20.45

MARESCA

BERTI – DEI GIUDICI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:    CAMPLONE

 

GENOA – SASSUOLO      h. 12.30

RAPUANO

DI GIOIA – MORO

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     GUIDA

 

PARMA – NAPOLI    h. 15.00

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV:     COLLU

VAR:     ABISSO

AVAR:     MARINI

 

BOLOGNA – LECCE     h. 18.00

COLOMBO

PERROTTI – CECCON

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

 

COMO – INTER    h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       AYROLDI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     MAGGIONI

 

FIORENTINA – LAZIO    Lunedì 13/04 h. 20.45

FABBRI (foto)

VECCHI – ZINGARELLI

IV:     PERRI

VAR:    PATERNA

AVAR:      AURELIANO

