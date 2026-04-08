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Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, mercoledì 8 aprile, nell’area dei Campi Flegrei, nelle vicinanze di Pozzuoli, alle ore 16.48. L’evento è stato registrato dall’Ingv, si è verificato alla profondità di un chilometro ed è stato avvertito anche a Bacoli, Arco Felice, nei quartieri occidentali di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta ai Camaldoli. Dalle ore 14.48, con una scossa di magnitudo 2.3 nell’area della Solfatara a Pozzuoli, è iniziato un nuovo sciame sismico.  

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