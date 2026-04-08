Temperature sopra la media, ma potrebbe tornare la pioggia: previsioni meteo

(Adnkronos) – Temperature sopra la media da qualche giorno in Italia ma la situazione potrebbe cambiare. “Sull’Italia si è imposto un campo di alta pressione di matrice subtropicale. Nei prossimi giorni avremo tanto sole su buona parte delle nostre regioni; da segnalare solamente una nuvolosità più compatta in Liguria”, spiega all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’.

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Questo fenomeno prende il nome di maccaja (o macaia) “e si verifica quando venti caldi e umidi meridionali scorrono sul mare ancora freddo: l’aria condensa in nuvole che restano poi ‘intrappolate’ tra la costa e i monti dell’Appennino retrostante – sottolinea l’esperto – Altrove la vera notizia riguarderà le temperature, previste ben oltre le medie climatiche di riferimento: specie domani arriveremo a toccare punte massime intorno ai 25°C (se non oltre) nelle principali città del Centro Nord. Valori insomma da pieno Giugno in città come Milano, Bologna, Trento, Firenze e Roma!”.

“Tra venerdì e sabato poi si avvicinerà un fronte di aria più fresca in discesa dal Nord Europa che provocherà un calo dei valori termici ed un aumento della ventilazione da quadranti settentrionali; le precipitazioni al momento saranno relegate ai settori adriatici”, evidenzia Gussoni.

“Più avanti torneranno i temporali e le piogge? Dal punto di vista climatologico il mese di aprile, e in parte anche quello di maggio, risulta parecchio estremo a causa dei cosiddetti ‘scambi meridiani’: i marcati contrasti termodinamici tra le prime masse d’aria di origine subtropicale e le ultime irruzioni fredde di estrazione polare ci fanno passare bruscamente da un caldo simil-estivo ai primi forti temporali di stagione. Quindi, per il momento, godiamoci questa fase di stabilità atmosferica; nella seconda parte del mese, infatti, il maltempo potrebbe tornare a bussare alle porte dell’Italia”, conclude il meteorologo.

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