NewsCalcioIn Evidenza

Sibilio: “Stadio Maradona? Serve una soluzione che tuteli anche l’atletica”

By Giovanni Esposito
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Alessandro Sibilio. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Factory della Comunicazione

“C’è un grosso problema, il Maradona lo conosciamo. C’è un conflitto tra Napoli Calcio e chi corre sulla pista. Abbiamo un Napoli che cresce tanto e vorrebbe lo stadio nuovo, ma c’è anche tanta gente che corre. Dove mi alleno? Ora mi alleno a Roma, ma per 15 anni mi sono allenato allo stadio di Fuorigrotta. La pista è nuova e davvero bella, sarebbe un peccato perderla. Dove si allenerebbero gli atleti? La pista più vicina è il CUS, ma è privato. C’è il Collana, la pista è nuova. O il Virgiliano, ma a volte a causa dei problemi meteorologici devono chiudere. Il problema di rifare il Maradona è trovare un accordo. Serve una soluzione per tutti. Ho incontrato i giocatori del Napoli a fine terzo Scudetto, il Napoli ha fatto un grande salto di qualità. Nonostante questi infortuni, la squadra è rimasta compatta. Conte è uno dei migliori al Mondo, spero che continui e possa portare un nuovo trofeo. Cosa blocca la Nazionale? Purtroppo non lo so, siamo tutti tifosi della Nazionale. C’è tanta pressione sui ragazzi. Noi atleti lavoriamo solo su noi stessi, i calciatori devono confrontarsi con tanti compagni. Bisogna ripartire da zero. Il mio futuro? L’appuntamento principale di quest’anno sarà agli Europei di Birmingham”

Potrebbe piacerti anche
News

GAZZETTA-La Grande Bellezza del Napoli: Pranzo vista mare per Conte e Sorrentino

News

Parma-Napoli, corsa ai biglietti: settore ospiti verso il sold out

News

Napoli–Barcellona, amichevole di lusso per il Centenario al Maradona

News

Ipotesi post-Conte: le possibili scelte secondo Pedullà

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.