CalcioIn EvidenzaNews

Scarlato: “Scudetto difficile, ma il Napoli deve mettere pressione all’Inter”

By Giovanni Esposito
0

Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Calcio Parlato”, trasmissione in onda su Radio Club 91. Di seguito le sue parole.

Factory della Comunicazione

“Lo scudetto è difficile secondo me, anche perché l’Inter veniva da partite sbagliate e ora che ha vinto difficilmente sbaglia altre 3 partite sulle 7 restanti. Sicuramente è più dura ma penso che un obiettivo devi sempre darlo ai calciatori e quindi si proverà a vincerle tutte fino all’ultima giornata, vada come vada.
Certo, se l’Inter dovesse perdere a Como si potrebbe riaprire tutto, sempre se il Napoli vince, anche perché chi insegue sta sempre in scia e aspetta l’occasione giusta. Magari già dalla prossima, dove il Napoli gioca prima, vincendo potrebbe mettere molta pressione all’Inter. Mai dare nulla per scontato. Per me la partita di ieri non è stata esaltante, certo ho sentito anche dire che magari Conte ha sbagliato la formazione iniziale, invece secondo me ha fatto le scelte giuste.
Come fai a tenere fuori uno dei Fab Four? leri sera non ho visto un gran primo tempo, poi nella ripresa soprattutto l’ingresso di Alisson Santos ha dato la scossa, viceversa i cambi in corsa del Milan non hanno dato i frutti sperati nonostante parliamo di Leao e Pulisic. Il Napoli rimane una squadra forte perché in qualsiasi momento anche chi entra dalla panchina può spaccare il match.
Giovane non mi è dispiaciuto, ha giocato in un ruolo non suo e non era facile. Certo poi è normale che se c’è Hojlund che ha un attacco diverso agli spazi assistiamo a una partita molto diversa.
Conte in Nazionale? Parliamo di un allenatore di grande esperienza e se ci fosse questa occasione… ben venga per lui ma un po’ meno per i tifosi del Napoli. L’importante che si risollevi un po’ tutto il movimento. Scelta giusta? Penso di no! lo lo terrei a Napoli a lungo visto quanto ha fatto in questi due anni. Ovviamente non ti fa fare prestazioni esaltanti ma noi purtroppo in Italia guardiamo molto ai risultati e molto meno alla crescita”.

Potrebbe piacerti anche
News

Collovati: “Inter favorita, ma il Napoli ha ancora speranze”

News

Il Mattino-Conte relax agli scavi di Ercolano con la moglie

News

Parma-Napoli: le scelte di Cuesta e Conte

News

Sibilio: “Stadio Maradona? Serve una soluzione che tuteli anche…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.