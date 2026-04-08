Adnkronos News

Sassari, scende dall’auto in panne e viene travolto: morto 43enne

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Tragico incidetente nella notte sulla provinciale 15 Sassari-Ittiri. Luigi Pala, 43enne sassarese ma originario di Usini, è morto dopo essere stato travolto da un’auto su ciglio della strada. Secondo i primi riscontri dei carabinieri, l’uomo ha avuto problemi con la sua macchina che si è fermata. È sceso dall’abitacolo ma in quel momento è arrivata un’altra auto che lo ha travolto. L’autista si è fermato e ha chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e dell’auto per ricostruire ogni dettaglio della tragedia. 

Factory della Comunicazione

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Iran, Allianz Trade: nonostante il conflitto oltre 7 aziende su 10 si aspettano…

Adnkronos News

Scoperto a Palazzo Pitti un tappeto cinese

Adnkronos News

Litiga con la compagna e le stacca un pezzo di lingua, condannato a 4 anni e mezzo

Adnkronos News

Tregua Iran e stretto Hormuz aperto, Iata chiarisce: “Mesi per normalizzare…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.