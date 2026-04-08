Pozzuoli incontra Rudy Krol: “Sarebbe un miracolo vincere lo scudetto nonostante tutto”

Nella splendida cornice del Palazzo Migliaresi al Rione Terra di Pozzuoli, tantissimi tifosi e bambini delle scuole calcio hanno avuto l’occasione di incontrare Rudy Krol, storico difensore dell’Ajax, del Napoli e della nazionale olandese. L’incontro, organizzato con l’Associazione Terza Età, è stato moderato dal giornalista Pino Taormina de ilmattino, con i saluti dell’assessore regionale allo sport Fiorella Zabatta.

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Krol ha raccontato la sua esperienza da difensore, sottolineando che la qualità principale per chi ricopre quel ruolo è l’orientamento: “Un buon difensore deve saper leggere il gioco, posizionarsi correttamente e anticipare le mosse degli avversari”. Ai giovani presenti, il messaggio è chiaro: disciplina e lavoro duro sono la base del successo. Durante la sua carriera, Krol ha dedicato tempo anche alla formazione dei ragazzi della primavera del Napoli, consigliando agli allenatori chi meritava di provare a fare il salto in prima squadra.

Non sono mancati i ricordi dei momenti più significativi e tristi per lui: la semifinale contro l’Atletico Madrid quando militava nell’Ajax, in cui si ruppe la gamba restando fuori per tre mesi e Napoli–Perugia 0-1, gara decisiva per lo scudetto, “in cui pur giocando al massimo non saremmo mai riusciti a pareggiare”.

Tra le vittorie più importanti Krol ricorda le finali contro Juventus e Inter: “Giocammo a Rotterdam contro l’Inter, nello stadio del Feyenoord, e volevamo vincere la coppa proprio lì. È stata una partita difficile, 1-0, ma siamo riusciti a battere il catenaccio italiano grazie al pressing e al fuorigioco. È stato un onore far parte di quella squadra”.

Infine, una riflessione sul calcio di oggi e sullo scudetto: “Il Napoli è a 7 punti di distacco e mancano 7 partite. Nel calcio nulla è impossibile, sabato a Parma bisogna vincere e domenica il Como, se vuole arrivare in Champions, deve battere l’Inter. Se succede, il campionato si riapre. Quest’anno ci sono stati molti infortuni, e sarebbe un miracolo vincere lo scudetto nonostante tutto”.

Per Krol, riportare il calcio italiano ai livelli di una volta passa dai giovani: farli giocare, crescerli sul campo e dare loro fiducia, proprio come ha fatto durante la sua esperienza al Napoli.

A cura di Emanuele Arinelli

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Grazie della collaborazione degli altri 2 inviati, Giovanni MIRENGO e Daniele GAROFALO