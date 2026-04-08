Poliambulatorio Messina Nord, nuova risonanza magnetica

(Adnkronos) – È stata inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata presso il Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro a Messina. Dopo un iniziale slittamento dovuto a un guasto tecnico durante la fase di allestimento, l’apparecchiatura è ora pienamente operativa e pronta a entrare in funzione. Si tratta di un sistema di ultima generazione, considerato tra i più avanzati nella categoria da 1,5 Tesla. Dotata di intelligenza artificiale, la nuova risonanza consente di ridurre i tempi di esecuzione degli esami, migliorando al contempo l’efficienza del servizio e il comfort per i pazienti. Il tunnel, più ampio e più corto rispetto agli standard tradizionali, rappresenta un importante vantaggio soprattutto per chi soffre di claustrofobia. L’apparecchiatura è inoltre equipaggiata con bobine ultraspecialistiche, tra cui quelle per esami “total body”, offrendo così prestazioni diagnostiche di alto livello anche in ambito oncologico.

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L’attivazione del nuovo servizio punta a incidere concretamente sulla riduzione delle liste d’attesa. “L’obiettivo – afferma il responsabile del Servizio di Radiologia territoriale Francesco Nicolosi – è garantire risposte più rapide ai cittadini di Messina e della provincia”. “L’inaugurazione di questa nuova apparecchiatura rappresenta un importante passo avanti nella qualità dei servizi diagnostici offerti ai nostri pazienti – aggiungono il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi – Questo investimento testimonia il nostro impegno costante nel dotarci delle tecnologie più innovative, migliorando l’efficienza operativa e la tempestività delle diagnosi. La Risonanza Magnetica ad alto campo con intelligenza artificiale costituisce un elemento strategico della nostra politica di modernizzazione e rappresenta un valore aggiunto per l’intero territorio messinese”.

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