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Napoli in corsa: obiettivo secondo posto e pressione sull’Inter

By Emanuela Menna
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Dopo la vittoria contro il Milan, il Napoli punta a consolidare il secondo posto e mettere pressione all’Inter, distante 7 punti. La squadra di Antonio Conte si prepara alla sfida contro il Parma, già salvo ma senza pressioni, e vuole allungare la striscia di vittorie.

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Rientra Hojlund, mentre restano fuori diversi infortunati, tra cui Giovanni Di Lorenzo, vicino al recupero. Situazione delicata invece per Romelu Lukaku, ancora in Belgio e atteso per un chiarimento con club e allenatore.

Conte chiede maggiore continuità durante le partite: il Napoli, pur vincendo spesso, soffre nel mantenere il controllo dopo essere passato in vantaggio. L’obiettivo è chiudere le gare con più autorità, a partire dalla trasferta contro il Parma.

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