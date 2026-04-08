Napoli e Inter: il weekend che può cambiare la stagione

Il prossimo weekend potrebbe cambiare ancora gli equilibri in classifica. Le prime due della graduatoria giocheranno entrambe in trasferta, ma con impegni diversi: il Napoli scenderà in campo domenica pomeriggio a Parma, mentre l’Inter sarà di scena a Como in serata.

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Proprio il Como rappresenta una delle squadre più insidiose del campionato. La formazione guidata da Fabregas gioca un calcio brillante ed è spesso concreta, tanto da essere pienamente in corsa per un posto in Champions League. Il recente pareggio contro l’Udinese ha però riavvicinato la Juventus, ora distante appena un punto. Per questo, una vittoria contro l’Inter sarebbe fondamentale per continuare a inseguire il sogno europeo.

Superato l’ostacolo Como, il calendario dell’Inter potrebbe diventare più favorevole, anche se ai match di campionato si aggiunge la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ancora contro la squadra di Fabregas. Il sogno del “double” resta concreto, ma Cristian Chivu, secondo quanto riportato da ilmattino, dovrà gestire con attenzione le energie per evitare passi falsi.

Il vantaggio di sette punti consente ai nerazzurri un piccolo margine d’errore, ma la componente mentale sarà decisiva. Antonio Conte è abituato a gestire la pressione delle posizioni di vertice, mentre per Chivu è la prima esperienza in Serie A: il rischio è quello del cosiddetto “braccino”, un calo psicologico che potrebbe incidere proprio nel momento più delicato della stagione.