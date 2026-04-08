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Napoli–Barcellona, amichevole di lusso per il Centenario al Maradona

By Emanuela Menna
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Il Napoli lavora a un’amichevole di prestigio contro il Barcellona per celebrare il centenario allo Stadio Diego Armando Maradona, con possibile data il 1° agosto. Secondo Mundo Deportivo, i contatti tra i club sono in corso e i catalani sarebbero favorevoli, sia per i buoni rapporti sia per il valore tecnico degli azzurri, utile come test in vista della nuova stagione.

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Restano però diverse opzioni sul tavolo: il Napoli potrebbe anche diventare avversario del Barça per il tradizionale Trofeo Joan Gamper. Si attendono conferme ufficiali nelle prossime settimane.

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