Napoli–Barcellona, amichevole di lusso per il Centenario al Maradona

Il Napoli lavora a un’amichevole di prestigio contro il Barcellona per celebrare il centenario allo Stadio Diego Armando Maradona, con possibile data il 1° agosto. Secondo Mundo Deportivo, i contatti tra i club sono in corso e i catalani sarebbero favorevoli, sia per i buoni rapporti sia per il valore tecnico degli azzurri, utile come test in vista della nuova stagione.

Factory della Comunicazione

Restano però diverse opzioni sul tavolo: il Napoli potrebbe anche diventare avversario del Barça per il tradizionale Trofeo Joan Gamper. Si attendono conferme ufficiali nelle prossime settimane.