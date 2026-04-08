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Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot al secondo turno – Il match in diretta

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in campo nell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, il tennista azzurro affronta Valentin Vacherot nel match – in diretta tv e streaming – valido per il secondo turno del tabellone principale. L’azzurro è al suo esordio nel torneo, dopo il bye al primo turno, mentre il monegasco padrone di casa ha battuto Cerundolo al debutto.  

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Dove vedere Musetti-Vacherot? Il match è visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming su SkyGo e su NOW. 

Diversi gli azzurri impegnati nel Masters 1000 di Montecarlo. In mattinata, Matteo Berrettini ha battuto Daniil Medvedev, mentre nel tardo pomeriggio scenderà in campo anche Flavio Cobolli contro il belga Blockx. 

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