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Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev al secondo turno – Il match in diretta

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, l’azzurro affronta Daniil Medvedev nel secondo turno del torneo. Il tennista romano, al momento numero 90 del ranking Atp, arriva dal match giocato ieri contro lo spagnolo Bautista Agut (ritiratosi al termine del quarto game del primo set), mentre Medvedev è all’esordio nel torneo. Si comincia alle 11.  

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Dove vedere Berrettini-Medvedev? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno inoltre seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La finale invece sarà disponibile anche in chiaro su TV8, che trasmetterà anche una delle due semifinali ma in leggera differita. 

Fin qui, il russo ha vinto i 3 precedenti contro l’azzurro (tutti sul cemento outdoor). 

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